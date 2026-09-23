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Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка

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Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Victim Of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632730
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445962020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Victim Of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Johnny B. Goode (Remastered 2022), Warm Love In A Cold World (Remastered 2022), Born Bad (Remastered 2022), Thunder In The Night (Remastered 2022), Spotlight (Remastered 2022), Street Boogie (Remastered 2022), Victim Of Love (Remastered 2022)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка

Альбом "Victim Of Love" стал резким поворотом влево в богатой событиями карьере Элтона Джона. в 1979 году, после коммерческого успеха альбома "A Single Man", Элтон, который был не чужд танцполам, решил воспользоваться бумом диско и записать альбом "Victim Of Love". "Victim Of Love", записанный при участии Пита Беллотта и Тора Балдурссона - правой руки Джорджио Мородера, - единственный альбом Элтона Джона, в котором он не участвовал в качестве соавтора или исполнителя. Само собой разумеется, что этот альбом стал очень популярным и культовым. Ремастированный в Lurssen Sound, США, альбом UMC/EMI завершает серию виниловых дисков Elton John Remastered, запущенную в 2016 году. В нее вошли альбомы "21 At 33" и "Ice On Fire". Также включены "Jump Up!", "Leather Jackets", "Reg Strickes Back", первоначально выпущенный в июне 1988 года и получивший золотой сертификат в августе того же года, и "The Fox", любимый любителями Элтона, который можно рассматривать как переходную работу между экспериментальными записями конца десятилетия и его полным творческим возрождением два года спустя с "Too Low For Zero". Также были выпущены альбомы "The Complete Thom Bell Sessions", в котором собраны полные записи Элтона Джона и известного R&B автора песен и продюсера Тома Белла, и "Made In England". Также в сборник вошли альбомы "The Diving Board", дебютировавший в 2013 году на 3-м месте в чартах альбомов Великобритании, и альбом "Wonderful Crazy Night".



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445962020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Victim Of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Johnny B. Goode (Remastered 2022), Warm Love In A Cold World (Remastered 2022), Born Bad (Remastered 2022), Thunder In The Night (Remastered 2022), Spotlight (Remastered 2022), Street Boogie (Remastered 2022), Victim Of Love (Remastered 2022)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом "Victim Of Love" стал резким поворотом влево в богатой событиями карьере Элтона Джона. в 1979 году, после коммерческого успеха альбома "A Single Man", Элтон, который был не чужд танцполам, решил воспользоваться бумом диско и записать альбом "Victim Of Love". "Victim Of Love", записанный при участии Пита Беллотта и Тора Балдурссона - правой руки Джорджио Мородера, - единственный альбом Элтона Джона, в котором он не участвовал в качестве соавтора или исполнителя. Само собой разумеется, что этот альбом стал очень популярным и культовым. Ремастированный в Lurssen Sound, США, альбом UMC/EMI завершает серию виниловых дисков Elton John Remastered, запущенную в 2016 году. В нее вошли альбомы "21 At 33" и "Ice On Fire". Также включены "Jump Up!", "Leather Jackets", "Reg Strickes Back", первоначально выпущенный в июне 1988 года и получивший золотой сертификат в августе того же года, и "The Fox", любимый любителями Элтона, который можно рассматривать как переходную работу между экспериментальными записями конца десятилетия и его полным творческим возрождением два года спустя с "Too Low For Zero". Также были выпущены альбомы "The Complete Thom Bell Sessions", в котором собраны полные записи Элтона Джона и известного R&B автора песен и продюсера Тома Белла, и "Made In England". Также в сборник вошли альбомы "The Diving Board", дебютировавший в 2013 году на 3-м месте в чартах альбомов Великобритании, и альбом "Wonderful Crazy Night".


Теги товара: Limited Edition
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Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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