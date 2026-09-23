Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elton John - Victim Of Love (0602445962020) виниловая пластинка
Альбом "Victim Of Love" стал резким поворотом влево в богатой событиями карьере Элтона Джона. в 1979 году, после коммерческого успеха альбома "A Single Man", Элтон, который был не чужд танцполам, решил воспользоваться бумом диско и записать альбом "Victim Of Love". "Victim Of Love", записанный при участии Пита Беллотта и Тора Балдурссона - правой руки Джорджио Мородера, - единственный альбом Элтона Джона, в котором он не участвовал в качестве соавтора или исполнителя. Само собой разумеется, что этот альбом стал очень популярным и культовым. Ремастированный в Lurssen Sound, США, альбом UMC/EMI завершает серию виниловых дисков Elton John Remastered, запущенную в 2016 году. В нее вошли альбомы "21 At 33" и "Ice On Fire". Также включены "Jump Up!", "Leather Jackets", "Reg Strickes Back", первоначально выпущенный в июне 1988 года и получивший золотой сертификат в августе того же года, и "The Fox", любимый любителями Элтона, который можно рассматривать как переходную работу между экспериментальными записями конца десятилетия и его полным творческим возрождением два года спустя с "Too Low For Zero". Также были выпущены альбомы "The Complete Thom Bell Sessions", в котором собраны полные записи Элтона Джона и известного R&B автора песен и продюсера Тома Белла, и "Made In England". Также в сборник вошли альбомы "The Diving Board", дебютировавший в 2013 году на 3-м месте в чартах альбомов Великобритании, и альбом "Wonderful Crazy Night".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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