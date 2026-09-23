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Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка

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Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка - фото 2
Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка - фото 3
Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
21
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка - фото 1
  • Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка - фото 2
  • Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка - фото 3
  • Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632655
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904052010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
21
Жанр
Soul
Трек-лист
Rolling In The Deep, Rumour Has It, Turning Tables, Don't You Remember, Set Fire To The Rain, He Won't Go, Take It All, Waiting, One And Only, Lovesong, Someone Like You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка

«21» - это второй студийный альбом британской певицы и автора Adele, выпущенный в январе 2011 года под лейблом «Columbia Records». На октябрь 2012 года альбом разошелся тиражом более 25 миллионов экземпляров, возглавил многие хит-парады мира. Несколько месяцев был на первом месте в Великобритании в чарте «UK Album Chart» и в американском «Billboard 200», став главным бестселлером года. 12 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе на 54-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» диск признан «Лучшим альбомом года».



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904052010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
21
Жанр
Soul
Трек-лист
Rolling In The Deep, Rumour Has It, Turning Tables, Don't You Remember, Set Fire To The Rain, He Won't Go, Take It All, Waiting, One And Only, Lovesong, Someone Like You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«21» - это второй студийный альбом британской певицы и автора Adele, выпущенный в январе 2011 года под лейблом «Columbia Records». На октябрь 2012 года альбом разошелся тиражом более 25 миллионов экземпляров, возглавил многие хит-парады мира. Несколько месяцев был на первом месте в Великобритании в чарте «UK Album Chart» и в американском «Billboard 200», став главным бестселлером года. 12 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе на 54-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» диск признан «Лучшим альбомом года».


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adele - 21 (0634904052010) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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