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Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD купить с доставкой в Москве
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Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD

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Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 1
Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 2
Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 3
Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 4
Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 5
Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 6
Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 7
Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 8
Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 9
Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-30
Максимальная нагрузка, кг
30
  • Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 1
  • Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 2
  • Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 3
  • Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 4
  • Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 5
  • Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 6
  • Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 7
  • Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 8
  • Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 9
  • Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
6 240 руб.  8 891 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632543
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Диагональ телевизора, дюйм
15-30
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х30х14
Вес, кг.
8

Описание товара Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD

Кронштейн для мониторов Arm media LCD-T15 black 10162 позволяет установить сразу 3 монитора на одном кронштейне с диагоналями от 15 до 32 дюймов. Для более комфортного использования предусмотрены: поворот, наклон и вертикальное вращение, что делает использование кронштейна еще удобнее. Чтобы установить кронштейн, не требуется особых знаний и специального оборудования, вся необходимая информация находится в инструкции по применению, а длительный срок службы без поломок гарантирован за счет высококачественных материалов, профессиональной сборки и дополнительной защиты от механических повреждений.

Отзывы о товаре Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Диагональ телевизора, дюйм
15-30
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для мониторов Arm media LCD-T15 black 10162 позволяет установить сразу 3 монитора на одном кронштейне с диагоналями от 15 до 32 дюймов. Для более комфортного использования предусмотрены: поворот, наклон и вертикальное вращение, что делает использование кронштейна еще удобнее. Чтобы установить кронштейн, не требуется особых знаний и специального оборудования, вся необходимая информация находится в инструкции по применению, а длительный срок службы без поломок гарантирован за счет высококачественных материалов, профессиональной сборки и дополнительной защиты от механических повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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