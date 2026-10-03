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Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1)

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Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 1
Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 2
Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 3
Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 4
Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 5
Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 1
  • Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 2
  • Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 3
  • Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 4
  • Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 5
  • Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632350
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х37
Вес, кг.
3.64

Описание товара Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1)

С сертификатом по КПД 80PLUS Bronze и всеми современными характеристиками по безопасности этот блок питания всегда эффективно справится с задачей подачи питания. С удлинёнными кабелями в 650 мм для материнской платы и процессора, эти источники питания отлично подойдут и для сборки системы в более крупных корпусах.

Отзывы о товаре Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
С сертификатом по КПД 80PLUS Bronze и всеми современными характеристиками по безопасности этот блок питания всегда эффективно справится с задачей подачи питания. С удлинёнными кабелями в 650 мм для материнской платы и процессора, эти источники питания отлично подойдут и для сборки системы в более крупных корпусах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ThermaltakeToughpower GF3 ARGB 850W (PS-TPD-0850F4FAGE-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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