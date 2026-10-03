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Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) купить с доставкой в Москве
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Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR)

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Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 1
Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 2
Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 3
Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 4
Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 5
Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 1
  • Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 2
  • Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 3
  • Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 4
  • Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 5
  • Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631285
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
1.46

Описание товара Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR)

Wi-Fi часто нужен снаружи, например, во время отдыха на дачном участке или для подключения наружных камер или динамиков. Из за ограниченного радиуса действия и затухания сигнала роутеры и точки доступа, установленные в помещении, не могут обеспечить плавный Wi Fi снаружи. Популярное решение этой проблемы — установка наружных точек доступа. TP-Link представляет новую точку доступа Wi Fi 6 класса для улицы и помещений - EAP650-Outdoor. Особенности Скоростной Wi-Fi 6: совокупная скорость на двух диапазонах — до 3 Гбит/с. Высокая эффективность: OFDMA и MU-MIMO позволят подключать больше устройств без задержек и потери скорости. Каналы шириной 160 МГц: в два раза больше данных в одном потоке. Широкая зона покрытия. Вкупе с мощными усилителями и Wi-Fi 6, антенны обеспечат качественное подключение и большой радиус действия Wi-Fi в разных сценариях уличного размещения.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi часто нужен снаружи, например, во время отдыха на дачном участке или для подключения наружных камер или динамиков. Из за ограниченного радиуса действия и затухания сигнала роутеры и точки доступа, установленные в помещении, не могут обеспечить плавный Wi Fi снаружи. Популярное решение этой проблемы — установка наружных точек доступа. TP-Link представляет новую точку доступа Wi Fi 6 класса для улицы и помещений - EAP650-Outdoor. Особенности Скоростной Wi-Fi 6: совокупная скорость на двух диапазонах — до 3 Гбит/с. Высокая эффективность: OFDMA и MU-MIMO позволят подключать больше устройств без задержек и потери скорости. Каналы шириной 160 МГц: в два раза больше данных в одном потоке. Широкая зона покрытия. Вкупе с мощными усилителями и Wi-Fi 6, антенны обеспечат качественное подключение и большой радиус действия Wi-Fi в разных сценариях уличного размещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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