Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR)
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Характеристики
Описание товара Точка доступа TP-Link AX3000 (EAP650-OUTDOOR)
Wi-Fi часто нужен снаружи, например, во время отдыха на дачном участке или для подключения наружных камер или динамиков. Из за ограниченного радиуса действия и затухания сигнала роутеры и точки доступа, установленные в помещении, не могут обеспечить плавный Wi Fi снаружи. Популярное решение этой проблемы — установка наружных точек доступа. TP-Link представляет новую точку доступа Wi Fi 6 класса для улицы и помещений - EAP650-Outdoor. Особенности Скоростной Wi-Fi 6: совокупная скорость на двух диапазонах — до 3 Гбит/с. Высокая эффективность: OFDMA и MU-MIMO позволят подключать больше устройств без задержек и потери скорости. Каналы шириной 160 МГц: в два раза больше данных в одном потоке. Широкая зона покрытия. Вкупе с мощными усилителями и Wi-Fi 6, антенны обеспечат качественное подключение и большой радиус действия Wi-Fi в разных сценариях уличного размещения.
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