Точка доступа TP-Link EAP625-Outdoor HD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723653
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Характеристики
Бренд
Цвет
белый
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
настенная, на мачту
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.31
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP625-Outdoor HD
Скорость WiFi 6 до 1,8 Гбит/с: 574 Мбит/с на 2,4 ГГц + 1201 Мбит/с на 5 ГГц. Поддержка технологий WiFi 6, таких как 1024-QAM, OFDMA и т. д. Высокая плотность подключения до 1000+ клиентов. Большое покрытие с мощным усилителем и 2 съемными антеннами. Защита от атмосферных воздействий IP67 для различных наружных условий. Расширенные функции: централизованное управление, сетка Omada и бесшовные роуминг. Питание PoE+: поддерживает оба стандарта 802.3at PoE (адаптер не входит в комплект).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Цвет
белый
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
настенная, на мачту
Страна производитель
Китай
Скорость WiFi 6 до 1,8 Гбит/с: 574 Мбит/с на 2,4 ГГц + 1201 Мбит/с на 5 ГГц. Поддержка технологий WiFi 6, таких как 1024-QAM, OFDMA и т. д. Высокая плотность подключения до 1000+ клиентов. Большое покрытие с мощным усилителем и 2 съемными антеннами. Защита от атмосферных воздействий IP67 для различных наружных условий. Расширенные функции: централизованное управление, сетка Omada и бесшовные роуминг. Питание PoE+: поддерживает оба стандарта 802.3at PoE (адаптер не входит в комплект).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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