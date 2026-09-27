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Richard, Little, Is Back (5060672881180) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Richard, Little, Is Back (5060672881180) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Richard, Little, Is Back (5060672881180)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629824
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Richard, Little, Is Back (5060672881180) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard, Little, Is Back (5060672881180) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: A Whole Lotta Shakin Goin On, Going Home Tomorrow, Money Honey, Only You, Hound Dog, Goodnight Irene, Lawdy Miss Claudie, Groovy Little Suzy, Short Fat Fanny, Cherry Red, Memories Are Made of This, Blueberry Hill

Отзывы о товаре Richard, Little, Is Back (5060672881180) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: A Whole Lotta Shakin Goin On, Going Home Tomorrow, Money Honey, Only You, Hound Dog, Goodnight Irene, Lawdy Miss Claudie, Groovy Little Suzy, Short Fat Fanny, Cherry Red, Memories Are Made of This, Blueberry Hill
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richard, Little, Is Back (5060672881180) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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