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Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка

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Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - фото 1
Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Tarkus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - фото 1
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617125
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538180053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Tarkus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка

Релиз представляет собой пересведенный стерео-ремастер 2012 года, выполненный известным музыкантом и продюсером Стивеном Уилсоном (Steven Wilson).



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538180053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Tarkus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Италия
Описание
Релиз представляет собой пересведенный стерео-ремастер 2012 года, выполненный известным музыкантом и продюсером Стивеном Уилсоном (Steven Wilson).


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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