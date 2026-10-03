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The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка

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The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 1
The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 2
The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 3
The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 4
The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 5
The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 6
The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 7
The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
The Rainmaker
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 3
  • The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 4
  • The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 5
  • The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 6
  • The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 7
  • The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629525
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
The Rainmaker
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Last Minute On Earth, World Without A Heart, Road To Sanctuary, The Rainmaker, City Of Angels, Elaine, Thru The Walls, Sword Of God, Blessing Of A Smile, Red Alert, Serious Dreamers

Отзывы о товаре The Flower Kings - Rainmaker (0196587197216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
The Rainmaker
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Last Minute On Earth, World Without A Heart, Road To Sanctuary, The Rainmaker, City Of Angels, Elaine, Thru The Walls, Sword Of God, Blessing Of A Smile, Red Alert, Serious Dreamers
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Отзывы


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