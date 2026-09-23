Deep Purple - inFinite (45 RPM) (4029759147251) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Infinite
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
В наличии
Код товара: 629488
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759147251]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Infinite
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Time For Bedlam, Hip Boots, All I Got Is You, One Night In Vegas, Get Me Outta Here, The Surprising, Johnny's Band, On Top Of The World, Birds Of Prey, Roadhouse Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deep Purple - inFinite (45 RPM) (4029759147251) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time For Bedlam, Hip Boots, All I Got Is You, One Night In Vegas, Get Me Outta Here, The Surprising, Johnny's Band, On Top Of The World, Birds Of Prey, Roadhouse Blues
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759147251]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Infinite
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Time For Bedlam, Hip Boots, All I Got Is You, One Night In Vegas, Get Me Outta Here, The Surprising, Johnny's Band, On Top Of The World, Birds Of Prey, Roadhouse Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time For Bedlam, Hip Boots, All I Got Is You, One Night In Vegas, Get Me Outta Here, The Surprising, Johnny's Band, On Top Of The World, Birds Of Prey, Roadhouse Blues
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Deep Purple - inFinite (45 RPM) (4029759147251) виниловая пластинка - стоимость товара 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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