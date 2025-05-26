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Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 1
Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 2
Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 3
Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 4
Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 5
Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 6
Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 7
Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ASIA
Альбом (сингл)
Phoenix
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 1
  • Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 2
  • Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 3
  • Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 4
  • Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 5
  • Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 6
  • Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 7
  • Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629394
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ASIA
Альбом (сингл)
Phoenix
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Never Again, Nothings Forever, Heroine, Sleeping Giant / No Way Back / Reprise, Alibis, I Will Remember You, Shadow Of A Doubt, Parallel Worlds / Vortex / Dйyа, Wish Id Known All Along, Orchard Of Mines, Over And Over, An Extraordinary Life

Отзывы о товаре Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось. И музыка и качество пластинки.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересный двойной альбом. Голос Уэттона на виниле очень сочный.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
качество записи, полиграфия отлично.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество диска и записи
07.09.2024
Алексей

Достоинства:
Издание на виниле.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличная музыка, знаменитой группы, после продолжительного перерыва, снова в золотом составе. Качество звука достойное и брутальная полиграфия.
Рекомендую в коллекцию по разумной цене.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ASIA
Альбом (сингл)
Phoenix
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Never Again, Nothings Forever, Heroine, Sleeping Giant / No Way Back / Reprise, Alibis, I Will Remember You, Shadow Of A Doubt, Parallel Worlds / Vortex / Dйyа, Wish Id Known All Along, Orchard Of Mines, Over And Over, An Extraordinary Life
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось. И музыка и качество пластинки.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересный двойной альбом. Голос Уэттона на виниле очень сочный.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
качество записи, полиграфия отлично.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество диска и записи
07.09.2024
Алексей

Достоинства:
Издание на виниле.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличная музыка, знаменитой группы, после продолжительного перерыва, снова в золотом составе. Качество звука достойное и брутальная полиграфия.
Рекомендую в коллекцию по разумной цене.


Asia - Phoenix (4050538823714) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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