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Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка

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Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 1
Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 2
Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 3
Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 4
Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 5
Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 6
Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 7
Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 8
Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Frank
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 1
  • Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 2
  • Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 3
  • Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 4
  • Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 5
  • Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 6
  • Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 7
  • Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 8
  • Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627715
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602517762411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Frank
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stronger Than Me, You Sent Me Flying (Cherry), Know You Now, Fuck Me Pumps, I Heard Love Is Blind, Moody's Mood For Love (Teo Licks), (There Is) No Greater Love, In My Bed, Take The Box, October Song, What Is It About Men?, Help Yourself, Amy Amy Amy (Outro)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка

Виниловое переиздание дебютного альбома Frank британской певицы Amy Winehouse. Пластинка вышла в 2003 году и занял 13 строчку британского чарта. На родине альбом удостоился трижды платинового статуса. Данное издание включает дополнительный буклет с текстами песен. Британская певица Amy Winehouse родилась в 1983 и погибла в 2011 году. Несмотря на то, что исполнительница успела выпустить только два студийных альбома, её творчество сильно повлияло на развитие соул-музыки. Последний студийный альбом Back to Black принёс Эми пять статуэток Грэмми. Певица была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как единственная британская певица, выигравшая столько наград Грэмми.

Отзывы о товаре Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602517762411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Frank
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stronger Than Me, You Sent Me Flying (Cherry), Know You Now, Fuck Me Pumps, I Heard Love Is Blind, Moody's Mood For Love (Teo Licks), (There Is) No Greater Love, In My Bed, Take The Box, October Song, What Is It About Men?, Help Yourself, Amy Amy Amy (Outro)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Виниловое переиздание дебютного альбома Frank британской певицы Amy Winehouse. Пластинка вышла в 2003 году и занял 13 строчку британского чарта. На родине альбом удостоился трижды платинового статуса. Данное издание включает дополнительный буклет с текстами песен. Британская певица Amy Winehouse родилась в 1983 и погибла в 2011 году. Несмотря на то, что исполнительница успела выпустить только два студийных альбома, её творчество сильно повлияло на развитие соул-музыки. Последний студийный альбом Back to Black принёс Эми пять статуэток Грэмми. Певица была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как единственная британская певица, выигравшая столько наград Грэмми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amy Winehouse - Frank (0602517762411) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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