Monica Lewis - Fools Rush In (8435723700227) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Monica Lewis
Альбом (сингл)
Fools Rush In
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 627596
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Monica Lewis
Альбом (сингл)
Fools Rush In
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Monica Lewis - Fools Rush In (8435723700227) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: But Beautiful. Whatll I Do. Do It Again. Youd Better Go Now. But Not For Me. Isnt This A Lovely Day. Why Cant You Behave. You Make Me Feel So Young. Fools Rush In. Am I Blue. Id Do Anything For You. People Will Say Were In Love. You Dont Know What Love Is. Easy Come Easy Go.
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Теги товара: Джаз
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Monica Lewis
Альбом (сингл)
Fools Rush In
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: But Beautiful. Whatll I Do. Do It Again. Youd Better Go Now. But Not For Me. Isnt This A Lovely Day. Why Cant You Behave. You Make Me Feel So Young. Fools Rush In. Am I Blue. Id Do Anything For You. People Will Say Were In Love. You Dont Know What Love Is. Easy Come Easy Go.
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Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Monica Lewis - Fools Rush In (8435723700227) виниловая пластинка - по цене 2850 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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