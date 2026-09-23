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The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка

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The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 1
The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 2
The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 3
The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 4
The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 5
The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 6
The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 7
The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 8
The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 9
The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Boxer
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 1
  • The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 2
  • The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 3
  • The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 4
  • The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 5
  • The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 6
  • The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 7
  • The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 8
  • The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 9
  • The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0607618025212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Boxer
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Fake Empire, Mistaken For Strangers, Brainy, Squalor Victoria, Green Gloves, Slow Show, Apartment Story, Start A War, Guest Room, Racing Like A Pro, Ada, Gospel
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка

Продолжение альбома «Alligator» 2005 года, «Boxer», наполнено богатым оркестровым оформлением и включает в себя использование новых инструментов и расширенных музыкальных элементов, таких как пианино, труба и более заметные фоновые вокалы.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0607618025212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Boxer
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Fake Empire, Mistaken For Strangers, Brainy, Squalor Victoria, Green Gloves, Slow Show, Apartment Story, Start A War, Guest Room, Racing Like A Pro, Ada, Gospel
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Продолжение альбома «Alligator» 2005 года, «Boxer», наполнено богатым оркестровым оформлением и включает в себя использование новых инструментов и расширенных музыкальных элементов, таких как пианино, труба и более заметные фоновые вокалы.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The National - Boxer (0607618025212) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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