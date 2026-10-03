Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка
32-й студийный альбом английского певца, автора песен, пианиста и композитора Элтона Джона. Он был выпущен на EMI и Mercury Records (Interscope Records в США) 22 октября 2021 года. Альбом был записан во время пандемии COVID-19, после того как Элтон был вынужден приостановить свой тур Farewell Yellow Brick Road из-за пандемии. Альбому предшествовали три сингла: Cold Heart (Pnau remix) с Дуа Липой, After All с Чарли Путом и Finish Line со Стиви Уандером. Сэр Элтон Геркулес Джон - английский певец, автор песен, пианист и композитор. Сотрудничая с 1967 года с автором текстов Берни Таупином, Джон выпустил более 30 альбомов, продал более 300 миллионов записей, став одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен. На его счету более пятидесяти хитов Top 40 в UK Singles Chart и US Billboard Hot 100, включая восемь первых номеров в Великобритании и девять в США, а также семь подряд альбомов номер один в США.
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