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Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка

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Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 8
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 9
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 10
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 11
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 12
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 13
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 14
Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 8
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 9
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 10
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 11
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 12
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 13
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 14
  • Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626802
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка

32-й студийный альбом английского певца, автора песен, пианиста и композитора Элтона Джона. Он был выпущен на EMI и Mercury Records (Interscope Records в США) 22 октября 2021 года. Альбом был записан во время пандемии COVID-19, после того как Элтон был вынужден приостановить свой тур Farewell Yellow Brick Road из-за пандемии. Альбому предшествовали три сингла: Cold Heart (Pnau remix) с Дуа Липой, After All с Чарли Путом и Finish Line со Стиви Уандером. Сэр Элтон Геркулес Джон - английский певец, автор песен, пианист и композитор. Сотрудничая с 1967 года с автором текстов Берни Таупином, Джон выпустил более 30 альбомов, продал более 300 миллионов записей, став одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен. На его счету более пятидесяти хитов Top 40 в UK Singles Chart и US Billboard Hot 100, включая восемь первых номеров в Великобритании и девять в США, а также семь подряд альбомов номер один в США.

Отзывы о товаре Elton John - The Lockdown Sessions (0602438711741) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
32-й студийный альбом английского певца, автора песен, пианиста и композитора Элтона Джона. Он был выпущен на EMI и Mercury Records (Interscope Records в США) 22 октября 2021 года. Альбом был записан во время пандемии COVID-19, после того как Элтон был вынужден приостановить свой тур Farewell Yellow Brick Road из-за пандемии. Альбому предшествовали три сингла: Cold Heart (Pnau remix) с Дуа Липой, After All с Чарли Путом и Finish Line со Стиви Уандером. Сэр Элтон Геркулес Джон - английский певец, автор песен, пианист и композитор. Сотрудничая с 1967 года с автором текстов Берни Таупином, Джон выпустил более 30 альбомов, продал более 300 миллионов записей, став одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен. На его счету более пятидесяти хитов Top 40 в UK Singles Chart и US Billboard Hot 100, включая восемь первых номеров в Великобритании и девять в США, а также семь подряд альбомов номер один в США.
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