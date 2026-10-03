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Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка

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Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Элтон Джон
Альбом (сингл)
21 At 33
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626800
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602455160775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Элтон Джон
Альбом (сингл)
21 At 33
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Chasing The Crown, Little Jeannie, Sartorial Eloquence, Two Rooms at the End of the World, White Lady White Powder, Dear God, Never Gonna Fall in Love Again, Take Me Back, Give Me The Love

Отзывы о товаре Elton John - 21 At 33 (0602455160775) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602455160775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Элтон Джон
Альбом (сингл)
21 At 33
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Chasing The Crown, Little Jeannie, Sartorial Eloquence, Two Rooms at the End of the World, White Lady White Powder, Dear God, Never Gonna Fall in Love Again, Take Me Back, Give Me The Love
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