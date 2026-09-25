Top.Mail.Ru
Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 3
Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 4
Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 5
Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 6
Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 3
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 4
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 5
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 6
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734905
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497808120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
Жанр
Диско
Трек-лист
Hung Up, Get Together, Sorry, Future Lovers, I Love New York, Let It Will Be, Forbidden Love, Jump, How High, Isaac, Push, Like It Or Not
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
The Silver Collection (6)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка

Confessions on a Dance Floor — десятый студийный альбом американской певицы Мадонны, выпущенный первоначально в 2005 году. "Confessions on a Dance Floor" впервые будет выпущен на виниле в оригинальной версии "Continuous Mix" в рамках продолжающейся серии переизданий "The Silver Collection"!. Альбом Мадонны «Confessions on a Dance Floor» — не только один из самых известных альбомов XXI века, но и продолжает оставаться влиятельным ориентиром в поп- и танцевальной музыке. Выпущенный в 2005 году, альбом включает 12 непрерывных клубных треков, в том числе мировые хиты «Hung Up», «Sorry», «Jump» и малоизвестный хит «Get Together». Впервые полный непрерывный микс был выпущен на серебристом виниле в формате 2LP и тщательно адаптирован к новаторским техническим характеристикам, сохраняя при этом клубный ритм альбома в том виде, в котором его изначально задумывала Мадонна.

Отзывы о товаре Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497808120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
Жанр
Диско
Трек-лист
Hung Up, Get Together, Sorry, Future Lovers, I Love New York, Let It Will Be, Forbidden Love, Jump, How High, Isaac, Push, Like It Or Not
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
The Silver Collection (6)
Страна производитель
США
Описание
Confessions on a Dance Floor — десятый студийный альбом американской певицы Мадонны, выпущенный первоначально в 2005 году. "Confessions on a Dance Floor" впервые будет выпущен на виниле в оригинальной версии "Continuous Mix" в рамках продолжающейся серии переизданий "The Silver Collection"!. Альбом Мадонны «Confessions on a Dance Floor» — не только один из самых известных альбомов XXI века, но и продолжает оставаться влиятельным ориентиром в поп- и танцевальной музыке. Выпущенный в 2005 году, альбом включает 12 непрерывных клубных треков, в том числе мировые хиты «Hung Up», «Sorry», «Jump» и малоизвестный хит «Get Together». Впервые полный непрерывный микс был выпущен на серебристом виниле в формате 2LP и тщательно адаптирован к новаторским техническим характеристикам, сохраняя при этом клубный ритм альбома в том виде, в котором его изначально задумывала Мадонна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Madonna - Confessions On A Dance Floor (coloured) (0603497808120) виниловая пластинка – стоимость товара 5360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...