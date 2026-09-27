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Daniel Hope - America (0028948621538) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daniel Hope - America (0028948621538) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Hope, Daniel, America (0028948621538) - фото 1
Виниловая пластинка Hope, Daniel, America (0028948621538) - фото 2
Виниловая пластинка Hope, Daniel, America (0028948621538) - фото 3
Виниловая пластинка Hope, Daniel, America (0028948621538) - фото 4
Виниловая пластинка Hope, Daniel, America (0028948621538) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Hope, Daniel, America (0028948621538) - фото 1
  • Виниловая пластинка Hope, Daniel, America (0028948621538) - фото 2
  • Виниловая пластинка Hope, Daniel, America (0028948621538) - фото 3
  • Виниловая пластинка Hope, Daniel, America (0028948621538) - фото 4
  • Виниловая пластинка Hope, Daniel, America (0028948621538) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626776
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Daniel Hope - America (0028948621538) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Daniel Hope - America (0028948621538) виниловая пластинка

Альбом 2022 скрипача Дэниела Хоупа. В альбоме также приняли участие, Цюрихский камерный оркестр, трио Маркуса Робертса и певица Джой Деналан. Дэниэл Хоуп - британский скрипач, музыкальный педагог и дирижёр. С 2002 по 2008 год был участником Beaux Arts Trio. Дэниэл Хоуп выступал с крупнейшими оркестрами и ансамблями: Бостонский, Чикагский, Лос-Анджелесский, Берлинский симфонические оркестры, Российский национальный оркестр, Камерный оркестр Европы, оркестр Камерата Зальцбург, струнный оркестр Люцернского фестиваля, L’arte del mondo. Хоуп принимал участие в международных музыкальных фестивалях в Люцерне, Зальцбурге, Шлезвиг-Гольштейне, Тэнглвуде, Международном скрипичном фестивале в Санкт-Петербурге. Выступал с дирижёрами: Куртом Мазуром, Кентом Нагано, Роджером Норрингтоном, Кристианом Тилеманном, Михаилом Плетнёвым. Сотрудничал с крупными современными композиторами Софьей Губайдулиной, Альфредом Шнитке, Томасом Адесом, Кшиштофом Пендерецким, Дьёрдем Куртагом и другими.

Отзывы о товаре Daniel Hope - America (0028948621538) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Альбом 2022 скрипача Дэниела Хоупа. В альбоме также приняли участие, Цюрихский камерный оркестр, трио Маркуса Робертса и певица Джой Деналан. Дэниэл Хоуп - британский скрипач, музыкальный педагог и дирижёр. С 2002 по 2008 год был участником Beaux Arts Trio. Дэниэл Хоуп выступал с крупнейшими оркестрами и ансамблями: Бостонский, Чикагский, Лос-Анджелесский, Берлинский симфонические оркестры, Российский национальный оркестр, Камерный оркестр Европы, оркестр Камерата Зальцбург, струнный оркестр Люцернского фестиваля, L’arte del mondo. Хоуп принимал участие в международных музыкальных фестивалях в Люцерне, Зальцбурге, Шлезвиг-Гольштейне, Тэнглвуде, Международном скрипичном фестивале в Санкт-Петербурге. Выступал с дирижёрами: Куртом Мазуром, Кентом Нагано, Роджером Норрингтоном, Кристианом Тилеманном, Михаилом Плетнёвым. Сотрудничал с крупными современными композиторами Софьей Губайдулиной, Альфредом Шнитке, Томасом Адесом, Кшиштофом Пендерецким, Дьёрдем Куртагом и другими.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daniel Hope - America (0028948621538) виниловая пластинка - купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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