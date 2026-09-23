Muddy Waters - Hard Again (8718469531004) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Hard Again
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%3 560 руб. 4 394 руб.
В наличии
Код товара: 626751
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3 560 руб. -19%
4 394 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469531004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Hard Again
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Muddy Waters - Hard Again (8718469531004) виниловая пластинка
Студийный альбом американского блюзмена Мадди Уотерса, вышедший в 1977 году. Альбом был записан за три дня. В записи участвовала гастрольная группа Уотерса того времени, состоящая из гитариста Боба Марголина, пианиста Пайнтопа Перкинса и барабанщика Уилли Big Eyes Смита, также были гармонист Джеймс Коттон и басист Чарльз Калмес, которые в прошлом выступали как с Джонни Винтером, так и с Джеймсом Коттоном. Три песни на альбоме - Mannish Boy, I Want to Be Loved и I Can’t Be Satisfied - были перезаписью песен, которые ранее были записаны для Chess Records. The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll, Pt. 2 была написана в соавторстве с Брауни МакГи. Bus Driver - в соавторстве с Терри Абрахамсоном. Релиз получил премию Грэмми.
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469531004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Hard Again
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Студийный альбом американского блюзмена Мадди Уотерса, вышедший в 1977 году. Альбом был записан за три дня. В записи участвовала гастрольная группа Уотерса того времени, состоящая из гитариста Боба Марголина, пианиста Пайнтопа Перкинса и барабанщика Уилли Big Eyes Смита, также были гармонист Джеймс Коттон и басист Чарльз Калмес, которые в прошлом выступали как с Джонни Винтером, так и с Джеймсом Коттоном. Три песни на альбоме - Mannish Boy, I Want to Be Loved и I Can’t Be Satisfied - были перезаписью песен, которые ранее были записаны для Chess Records. The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll, Pt. 2 была написана в соавторстве с Брауни МакГи. Bus Driver - в соавторстве с Терри Абрахамсоном. Релиз получил премию Грэмми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Muddy Waters - Hard Again (8718469531004) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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