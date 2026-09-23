Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's All Right, Mystery Train, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Lawdy Miss Clawdy, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, Teddy Bear, Party, Loving You, Jailhouse Rock, Don't, Trouble, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Hard Headed Woman, One Night, A Fool Such As I, A Big Hunk O' Love, Stuck On You, The Girl Of My Best Friend, It's Now Or Never, Are You Lonesome Tonight?, Wooden Heart, Surrender, (Marie's The Name) His Latest Flame, Can't Help Falling In Love, Good Luck Charm, She's Not You, Return To Sender, (You're The) Devil In Disguise, Viva Las Vegas, Crying In The Chapel, Love Letters, Guitar Man, If I Can Dream, In The Ghetto, Suspicious Minds, Don't Cry Daddy, The Wonder Of You, I Just Can't Help Believin', An American Trilogy, Burning Love, Always On My Mind, Suspicion, Moody Blue, Way Down
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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