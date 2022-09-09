Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка
Сын Литтла, Уроженец Аарона Ливингстона, Лауреат Премии Грэмми, Выпускает Свой Альбом Like Neptune, Который Никогда Не Звучал Сильнее И Увереннее, Чем Сейчас, Демонстрируя Свое Оригинальное Видение R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B, Основанное На Его Любви К Хип-Хопу, Пропитанному Оттенками Фанка, Поп-Музыки И Психоделии В То Время Как Сотрудничество Литтла С The Roots И RJD2 К Тому Моменту Уже Помогло Ему Сделать Себе Имя В Его Родном Городе Филадельфии, Критики По Обе Стороны Пруда Быстро Признали Уникальную Мощь Сольных Записей Литтла, Которые Обнажали Прошлое В Поисках Частей, Которые Можно Было Бы Воссоздать Во Что-То Новое. Совершенно Новый И Оригинальный. NPR Приветствовала Безупречно Написанные Песни Литтла Как Честные И Незатейливые, В То Время как Independent Провозгласила Его Выдающимся Талантом, А Vice Заявила, Что Он Разрушает Барьер Между R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B И Рок-Н-Роллом По Одной Слезинке За Раз.
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Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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