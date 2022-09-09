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Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка

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Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка - фото 1
Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка - фото 2
Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка - фото 3
Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2022
Исполнитель
Little Son
Альбом (сингл)
Like Neptune
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка - фото 1
  • Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка - фото 2
  • Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка - фото 3
  • Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626493
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092789911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2022
Исполнитель
Little Son
Альбом (сингл)
Like Neptune
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка

Сын Литтла, Уроженец Аарона Ливингстона, Лауреат Премии Грэмми, Выпускает Свой Альбом Like Neptune, Который Никогда Не Звучал Сильнее И Увереннее, Чем Сейчас, Демонстрируя Свое Оригинальное Видение R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B, Основанное На Его Любви К Хип-Хопу, Пропитанному Оттенками Фанка, Поп-Музыки И Психоделии В То Время Как Сотрудничество Литтла С The Roots И RJD2 К Тому Моменту Уже Помогло Ему Сделать Себе Имя В Его Родном Городе Филадельфии, Критики По Обе Стороны Пруда Быстро Признали Уникальную Мощь Сольных Записей Литтла, Которые Обнажали Прошлое В Поисках Частей, Которые Можно Было Бы Воссоздать Во Что-То Новое. Совершенно Новый И Оригинальный. NPR Приветствовала Безупречно Написанные Песни Литтла Как Честные И Незатейливые, В То Время как Independent Провозгласила Его Выдающимся Талантом, А Vice Заявила, Что Он Разрушает Барьер Между R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B И Рок-Н-Роллом По Одной Слезинке За Раз.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092789911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2022
Исполнитель
Little Son
Альбом (сингл)
Like Neptune
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сын Литтла, Уроженец Аарона Ливингстона, Лауреат Премии Грэмми, Выпускает Свой Альбом Like Neptune, Который Никогда Не Звучал Сильнее И Увереннее, Чем Сейчас, Демонстрируя Свое Оригинальное Видение R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B, Основанное На Его Любви К Хип-Хопу, Пропитанному Оттенками Фанка, Поп-Музыки И Психоделии В То Время Как Сотрудничество Литтла С The Roots И RJD2 К Тому Моменту Уже Помогло Ему Сделать Себе Имя В Его Родном Городе Филадельфии, Критики По Обе Стороны Пруда Быстро Признали Уникальную Мощь Сольных Записей Литтла, Которые Обнажали Прошлое В Поисках Частей, Которые Можно Было Бы Воссоздать Во Что-То Новое. Совершенно Новый И Оригинальный. NPR Приветствовала Безупречно Написанные Песни Литтла Как Честные И Незатейливые, В То Время как Independent Провозгласила Его Выдающимся Талантом, А Vice Заявила, Что Он Разрушает Барьер Между R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B И Рок-Н-Роллом По Одной Слезинке За Раз.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Son Little - Like Neptune (8714092789911) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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