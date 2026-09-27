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Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) - фото 1
Виниловая пластинка Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) - фото 1
  • Виниловая пластинка Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626362
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) виниловая пластинка

Переиздание двойного концертного альбома Майлза Дэвиса Black Beauty, записанного в 1970 году. Все композиции были исполнены в виде единого непрерывного сета, на фоне которого импровизировали музыканты. Альбом был выпущен в 1973 году, первоначально только в Японии. Оригинальный буклет на японском языке включен в это издание. Майлз Дэвис - американский джазовый трубач и бэнд-лидер, оказавший значительнейшее влияние на развитие музыки двадцатого века. Дэвис стоял у истоков множества стилей и направлений в джазе, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн. Около 50 лет работы Дэвиса определили звучание джаза для трёх поколений слушателей. Записи Дэвиса позволяют проследить развитие современного джаза от бибопа конца сороковых до современных экспериментальных направлений - в отличие от многих других джазменов, Дэвис никогда не был ограничен каким-то одним джазовым стилем.

Отзывы о товаре Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание двойного концертного альбома Майлза Дэвиса Black Beauty, записанного в 1970 году. Все композиции были исполнены в виде единого непрерывного сета, на фоне которого импровизировали музыканты. Альбом был выпущен в 1973 году, первоначально только в Японии. Оригинальный буклет на японском языке включен в это издание. Майлз Дэвис - американский джазовый трубач и бэнд-лидер, оказавший значительнейшее влияние на развитие музыки двадцатого века. Дэвис стоял у истоков множества стилей и направлений в джазе, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн. Около 50 лет работы Дэвиса определили звучание джаза для трёх поколений слушателей. Записи Дэвиса позволяют проследить развитие современного джаза от бибопа конца сороковых до современных экспериментальных направлений - в отличие от многих других джазменов, Дэвис никогда не был ограничен каким-то одним джазовым стилем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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