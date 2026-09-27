Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Davis, Miles, Black Beauty (8718469539185) виниловая пластинка
Переиздание двойного концертного альбома Майлза Дэвиса Black Beauty, записанного в 1970 году. Все композиции были исполнены в виде единого непрерывного сета, на фоне которого импровизировали музыканты. Альбом был выпущен в 1973 году, первоначально только в Японии. Оригинальный буклет на японском языке включен в это издание. Майлз Дэвис - американский джазовый трубач и бэнд-лидер, оказавший значительнейшее влияние на развитие музыки двадцатого века. Дэвис стоял у истоков множества стилей и направлений в джазе, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн. Около 50 лет работы Дэвиса определили звучание джаза для трёх поколений слушателей. Записи Дэвиса позволяют проследить развитие современного джаза от бибопа конца сороковых до современных экспериментальных направлений - в отличие от многих других джазменов, Дэвис никогда не был ограничен каким-то одним джазовым стилем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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