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Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BEHAVIOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184990
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Коллекция PET SHOP BOYS
filter_none Товар входит в коллекцию PET SHOP BOYS

Коллекция PET SHOP BOYS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295821746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BEHAVIOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Being Boring, This Must Be the Place I Waited Years to Leave, To Face the Truth, How Can You Expect to Be Taken Seriously?, Only the Wind, My October Symphony, So Hard, Nervously, The End of the World, Jealousy
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка

Track List

A1Being Boring6:48
A2This Must Be The Place I Waited Years To Leave5:30
A3To Face The Truth5:33
A4How Can You Expect To Be Taken Seriously?3:55
A5Only The Wind4:19
B6My October Symphony5:17
B7So Hard3:59
B8Nervously4:07
B9The End Of The World4:41
B10Jealousy4:47

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка

14.10.2024
Сергей

Достоинства:
Хорошее издание, отличная цена!

Комментарий:
Давно хотел приобрести данный альбом. Купил ко дню рождения, не разочарован! Отличный звук!
27.03.2021
Рустам

Достоинства:
Брал в подарок. Доставили в срок, т. к. Было важно успеть к дате. По офомлению все новое, запечатано.

Комментарий:
Лучшая ценая, прекрасный подарок фанатам. Которого выручил



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295821746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BEHAVIOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Being Boring, This Must Be the Place I Waited Years to Leave, To Face the Truth, How Can You Expect to Be Taken Seriously?, Only the Wind, My October Symphony, So Hard, Nervously, The End of the World, Jealousy
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Being Boring6:48
A2This Must Be The Place I Waited Years To Leave5:30
A3To Face The Truth5:33
A4How Can You Expect To Be Taken Seriously?3:55
A5Only The Wind4:19
B6My October Symphony5:17
B7So Hard3:59
B8Nervously4:07
B9The End Of The World4:41
B10Jealousy4:47
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.10.2024
Сергей

Достоинства:
Хорошее издание, отличная цена!

Комментарий:
Давно хотел приобрести данный альбом. Купил ко дню рождения, не разочарован! Отличный звук!
27.03.2021
Рустам

Достоинства:
Брал в подарок. Доставили в срок, т. к. Было важно успеть к дате. По офомлению все новое, запечатано.

Комментарий:
Лучшая ценая, прекрасный подарок фанатам. Которого выручил


Pet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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