Top.Mail.Ru
Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка - фото 1
Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка - фото 2
Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Neverland
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка - фото 1
  • Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка - фото 2
  • Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626217
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Neverland
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка

Второй студийный альбом канадской хэви-метал группы Annihilator, выпущенный 12 сентября 1990 года лейблом Roadrunner Records. На песню «Stonewall» был выпущен видеоклип.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Neverland
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Второй студийный альбом канадской хэви-метал группы Annihilator, выпущенный 12 сентября 1990 года лейблом Roadrunner Records. На песню «Stonewall» был выпущен видеоклип.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Annihilator, Never, Neverland (8719262023451) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...