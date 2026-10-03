Top.Mail.Ru
Термопаста Arctic MX-6 2g (ACTCP00079A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термопаста Arctic MX-6 2g (ACTCP00079A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термопаста Arctic MX-6 2g (ACTCP00079A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625735
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8 Вт/(м·K), рабочая температура от -40 °C до 180 °C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х12
Вес, г.
60

Описание товара Термопаста Arctic MX-6 2g (ACTCP00079A)

Arctic MX-6 — это термопаста от Arctic с улучшенной формулой, сосставленной на основе формулы хорошо известной MX-4. Ключевым компонентом термопасты выступает углеродный наполнитель, который в совокупности с силиконом способствует не только равномерному распределению, но и максимальной производительности, заменяя такие популярные компоненты как алмазное напыление и другие ценные металлы. MX-6 является диэлектриком, не содержит металлы, что исключает риск коррозии и нарушения целостности поверхности основания радиатора. Не высыхает, не протекает. Подходит как для нанесения на крышку процессора, так и непосредственно на кристалл видеокарты, ноутбука или игровой приставки.

Отзывы о товаре Термопаста Arctic MX-6 2g (ACTCP00079A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8 Вт/(м·K), рабочая температура от -40 °C до 180 °C
Страна производитель
Китай
Описание
Arctic MX-6 — это термопаста от Arctic с улучшенной формулой, сосставленной на основе формулы хорошо известной MX-4. Ключевым компонентом термопасты выступает углеродный наполнитель, который в совокупности с силиконом способствует не только равномерному распределению, но и максимальной производительности, заменяя такие популярные компоненты как алмазное напыление и другие ценные металлы. MX-6 является диэлектриком, не содержит металлы, что исключает риск коррозии и нарушения целостности поверхности основания радиатора. Не высыхает, не протекает. Подходит как для нанесения на крышку процессора, так и непосредственно на кристалл видеокарты, ноутбука или игровой приставки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста Arctic MX-6 2g (ACTCP00079A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...