Термопаста Arctic MX-6 2g (ACTCP00079A)
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Характеристики
Описание товара Термопаста Arctic MX-6 2g (ACTCP00079A)
Arctic MX-6 — это термопаста от Arctic с улучшенной формулой, сосставленной на основе формулы хорошо известной MX-4. Ключевым компонентом термопасты выступает углеродный наполнитель, который в совокупности с силиконом способствует не только равномерному распределению, но и максимальной производительности, заменяя такие популярные компоненты как алмазное напыление и другие ценные металлы. MX-6 является диэлектриком, не содержит металлы, что исключает риск коррозии и нарушения целостности поверхности основания радиатора. Не высыхает, не протекает. Подходит как для нанесения на крышку процессора, так и непосредственно на кристалл видеокарты, ноутбука или игровой приставки.
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