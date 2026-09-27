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Планка USB ExeGate U3H-623 3,5" черная (EX283579RUS) купить с доставкой в Москве
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Планка USB ExeGate U3H-623 3,5" черная (EX283579RUS)

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Планка USB ExeGate U3H-623 3,5&quot; черная (EX283579RUS) - фото 1
Планка USB ExeGate U3H-623 3,5&quot; черная (EX283579RUS) - фото 2
Планка USB ExeGate U3H-623 3,5&quot; черная (EX283579RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планка
  • Планка USB ExeGate U3H-623 3,5&quot; черная (EX283579RUS) - фото 1
  • Планка USB ExeGate U3H-623 3,5&quot; черная (EX283579RUS) - фото 2
  • Планка USB ExeGate U3H-623 3,5&quot; черная (EX283579RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625788
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Планка USB ExeGate U3H-623 3,5" черная (EX283579RUS)
860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Планка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
260

Описание товара Планка USB ExeGate U3H-623 3,5" черная (EX283579RUS)

Для размещения портов на передней панели системного блока. Подключение к материнской плате.

Отзывы о товаре Планка USB ExeGate U3H-623 3,5" черная (EX283579RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Планка
Страна производитель
Китай
Описание
Для размещения портов на передней панели системного блока. Подключение к материнской плате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планка USB ExeGate U3H-623 3,5" черная (EX283579RUS) - по цене 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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