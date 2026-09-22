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Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A) купить с доставкой в Москве
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Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A)

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Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A) - фото 1
Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A) - фото 2
Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A) - фото 1
  • Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A) - фото 2
  • Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718792
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
6000
Дополнительно
материал - силикон со спецнаполнителем
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х13
Вес, кг.
2.34

Описание товара Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A)

Термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad — высокопроизводительное решение для отвода тепла и обеспечения оптимальных температурных условий работы процессора. Изделие подходит для неровных поверхностей с микроцарапинами или трещинами. Заполнение пустот. Это обеспечивает плотное прилегание радиатора, что положительно сказывается на эффективности охлаждения. Удобство установки. Термопрокладка выполнена в виде пластины, что позволяет несколько раз вырезать интерфейс необходимого размера. Безопасность использования. Изделие обладает электроизоляцией, не прилипает к поверхности и безопасно в обращении. Возможность наслаивания. Благодаря мягкости и низкому сопротивлению термопрокладки удобно наслаивать, что позволяет гибко адаптироваться к различным требованиям и создавать перемычки различной толщины без ущерба для эффективности теплопередачи. Набор термопрокладок обеспечивает организацию стабильного охлаждения от графического адаптера, накопителя и других компонентов компьютера.

Отзывы о товаре Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
6000
Дополнительно
материал - силикон со спецнаполнителем
Страна производитель
Китай
Описание
Термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad — высокопроизводительное решение для отвода тепла и обеспечения оптимальных температурных условий работы процессора. Изделие подходит для неровных поверхностей с микроцарапинами или трещинами. Заполнение пустот. Это обеспечивает плотное прилегание радиатора, что положительно сказывается на эффективности охлаждения. Удобство установки. Термопрокладка выполнена в виде пластины, что позволяет несколько раз вырезать интерфейс необходимого размера. Безопасность использования. Изделие обладает электроизоляцией, не прилипает к поверхности и безопасно в обращении. Возможность наслаивания. Благодаря мягкости и низкому сопротивлению термопрокладки удобно наслаивать, что позволяет гибко адаптироваться к различным требованиям и создавать перемычки различной толщины без ущерба для эффективности теплопередачи. Набор термопрокладок обеспечивает организацию стабильного охлаждения от графического адаптера, накопителя и других компонентов компьютера.
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Доставка
Отзывы


Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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