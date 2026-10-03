Кулер Deepcool GAMMAXX AG400
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool GAMMAXX AG400
Кулер для процессора DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] представляет собой эффективную систему охлаждения. Он имеет компактный размер, что позволяет установить его даже в небольшие системные блоки. Его радиатор выполнен из алюминия, который способен эффективно отводить тепло от процессора. DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] поддерживает интеграцию с процессорами Intel и AMD. Он оснащен «тихим» вентилятором (до 32.5 дБ) с шагом регулировки оборотов в пределах от 500 до 2000 об/мин. Это позволяет подстроить его под требуемый уровень шума и охлаждения. Установка представленного кулера достаточно проста и не требует использования дополнительных инструментов.
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