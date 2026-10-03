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Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2)

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Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 1
Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 2
Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 3
Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 4
Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 5
Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 6
Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 7
Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 8
Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 6
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 7
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 8
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625600
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х41
Вес, г.
800

Описание товара Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2)

Башенный кулер для процессора DEEPCOOL AK400 ZERO DARK [R-AK400-BKNNMN-G-2] обеспечивает совместимому устройству эффективный отвод тепла. Его конструкция имеет компактный размер и стильный дизайн, который подойдет для любого компьютера. Кулер для процессора DEEPCOOL AK400 ZERO DARK [R-AK400-BKNNMN-G-2] оснащен 1 вентилятором с низким уровнем шума. Он обеспечивает эффективное охлаждение процессора. При желании можно дополнить его конструкцию еще одним вентилятором. Кулер имеет удобную систему крепления на винтах, что позволяет легко установить его на процессор.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Башенный кулер для процессора DEEPCOOL AK400 ZERO DARK [R-AK400-BKNNMN-G-2] обеспечивает совместимому устройству эффективный отвод тепла. Его конструкция имеет компактный размер и стильный дизайн, который подойдет для любого компьютера. Кулер для процессора DEEPCOOL AK400 ZERO DARK [R-AK400-BKNNMN-G-2] оснащен 1 вентилятором с низким уровнем шума. Он обеспечивает эффективное охлаждение процессора. При желании можно дополнить его конструкцию еще одним вентилятором. Кулер имеет удобную систему крепления на винтах, что позволяет легко установить его на процессор.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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Доставка
Отзывы


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