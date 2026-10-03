Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625600
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х41
Вес, г.
800
Описание товара Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2)
Башенный кулер для процессора DEEPCOOL AK400 ZERO DARK [R-AK400-BKNNMN-G-2] обеспечивает совместимому устройству эффективный отвод тепла. Его конструкция имеет компактный размер и стильный дизайн, который подойдет для любого компьютера. Кулер для процессора DEEPCOOL AK400 ZERO DARK [R-AK400-BKNNMN-G-2] оснащен 1 вентилятором с низким уровнем шума. Он обеспечивает эффективное охлаждение процессора. При желании можно дополнить его конструкцию еще одним вентилятором. Кулер имеет удобную систему крепления на винтах, что позволяет легко установить его на процессор.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Башенный кулер для процессора DEEPCOOL AK400 ZERO DARK [R-AK400-BKNNMN-G-2] обеспечивает совместимому устройству эффективный отвод тепла. Его конструкция имеет компактный размер и стильный дизайн, который подойдет для любого компьютера. Кулер для процессора DEEPCOOL AK400 ZERO DARK [R-AK400-BKNNMN-G-2] оснащен 1 вентилятором с низким уровнем шума. Он обеспечивает эффективное охлаждение процессора. При желании можно дополнить его конструкцию еще одним вентилятором. Кулер имеет удобную систему крепления на винтах, что позволяет легко установить его на процессор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора Deepcool AK400 ZERO DARK (R-AK400-BKNNMN-G-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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