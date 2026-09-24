Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
В наличии
Код товара: 650546
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 350 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-3600 об/мин
Уровень шума
35.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х24х1
Вес, г.
390
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK)
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30i BLACK в тонком корпусе подходит для установки в низкопрофильные системы. Компактная модель оснащена вентилятором 92 мм. 4 тепловые трубки эффективно отводят тепло от компонентов процессора, алюминиевый радиатор быстро охлаждает и рассеивает воздух. Конструкция с черным покрытием обладает надежной защитой от коррозии. ID-Cooling IS-30i BLACK оснащен функцией регулировки мощности для сохранения баланса между высокой эффективностью и экономичной работой в режиме ожидания. Благодаря виброкомпенсаторам кулер действует максимально тихо. Вентилятор развивает скорость в пределах 800-3600 об/мин, быстро и своевременно охлаждает компоненты системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитКулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS)
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитВентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитВентилятор ID-Cooling IS-40XT Black
-
В наличииЦена 1 520 руб. 1 540 руб.380 руб. в СплитВентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитВентилятор Ocypus Gamma F12 UNI WH ARGB 3 IN 1 White (Gamma-F12-...
-
В наличииЦена 1 560 руб. 2 180 руб.390 руб. в СплитКулер ID-Cooling IS-40X V3
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1)
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитВентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитКулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/...
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-224-XTS 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ S...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2)
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
92
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-3600 об/мин
Уровень шума
35.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30i BLACK в тонком корпусе подходит для установки в низкопрофильные системы. Компактная модель оснащена вентилятором 92 мм. 4 тепловые трубки эффективно отводят тепло от компонентов процессора, алюминиевый радиатор быстро охлаждает и рассеивает воздух. Конструкция с черным покрытием обладает надежной защитой от коррозии. ID-Cooling IS-30i BLACK оснащен функцией регулировки мощности для сохранения баланса между высокой эффективностью и экономичной работой в режиме ожидания. Благодаря виброкомпенсаторам кулер действует максимально тихо. Вентилятор развивает скорость в пределах 800-3600 об/мин, быстро и своевременно охлаждает компоненты системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1350 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK)