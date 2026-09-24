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Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK)

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Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650546
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK)
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-3600 об/мин
Уровень шума
35.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х24х1
Вес, г.
390

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK)

Кулер для процессора ID-Cooling IS-30i BLACK в тонком корпусе подходит для установки в низкопрофильные системы. Компактная модель оснащена вентилятором 92 мм. 4 тепловые трубки эффективно отводят тепло от компонентов процессора, алюминиевый радиатор быстро охлаждает и рассеивает воздух. Конструкция с черным покрытием обладает надежной защитой от коррозии. ID-Cooling IS-30i BLACK оснащен функцией регулировки мощности для сохранения баланса между высокой эффективностью и экономичной работой в режиме ожидания. Благодаря виброкомпенсаторам кулер действует максимально тихо. Вентилятор развивает скорость в пределах 800-3600 об/мин, быстро и своевременно охлаждает компоненты системы.



Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
92
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-3600 об/мин
Уровень шума
35.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30i BLACK в тонком корпусе подходит для установки в низкопрофильные системы. Компактная модель оснащена вентилятором 92 мм. 4 тепловые трубки эффективно отводят тепло от компонентов процессора, алюминиевый радиатор быстро охлаждает и рассеивает воздух. Конструкция с черным покрытием обладает надежной защитой от коррозии. ID-Cooling IS-30i BLACK оснащен функцией регулировки мощности для сохранения баланса между высокой эффективностью и экономичной работой в режиме ожидания. Благодаря виброкомпенсаторам кулер действует максимально тихо. Вентилятор развивает скорость в пределах 800-3600 об/мин, быстро и своевременно охлаждает компоненты системы.


Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1350 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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