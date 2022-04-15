Top.Mail.Ru
Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Mala Kunia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624903
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644809816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Mala Kunia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка

Мини-альбом Mala Kunia, ставший примерно 140-м релизом Tangerine Dream, первоначально был приурочен к австралийским концертам группы в 2014 году. Альбом содержит семь новых композиций, две из которых были написаны новым участником группы Ульрихом Шнауссом совместно с Эдгаром Фрозе. Этот релиз ознаменовал начало новой эры Tangerine Dream - The Quantum Years, в которой основной акцент сделан на композиторском подходе под влиянием квантовой физики с более фундаментальным подходом. Сам альбом назван в честь двух племен аборигенов, которые, согласно мифологии аборигенов, давным-давно жили вокруг Улуру, известной также как Айерс-Рок. Племя мала жило на солнечной стороне, а племя куниа - на теневой стороне скалы. Tangerine Dream оказали значительное влияние на электронную музыку с тех пор, как Эдгар Фроуз основал группу в Западном Берлине в 1967 году. Они заложили основы многочисленных жанров электронной музыки, таких как эмбиент и электроника, вдохновили музыкантов и другие виды искусства.

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644809816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Mala Kunia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
Мини-альбом Mala Kunia, ставший примерно 140-м релизом Tangerine Dream, первоначально был приурочен к австралийским концертам группы в 2014 году. Альбом содержит семь новых композиций, две из которых были написаны новым участником группы Ульрихом Шнауссом совместно с Эдгаром Фрозе. Этот релиз ознаменовал начало новой эры Tangerine Dream - The Quantum Years, в которой основной акцент сделан на композиторском подходе под влиянием квантовой физики с более фундаментальным подходом. Сам альбом назван в честь двух племен аборигенов, которые, согласно мифологии аборигенов, давным-давно жили вокруг Улуру, известной также как Айерс-Рок. Племя мала жило на солнечной стороне, а племя куниа - на теневой стороне скалы. Tangerine Dream оказали значительное влияние на электронную музыку с тех пор, как Эдгар Фроуз основал группу в Западном Берлине в 1967 году. Они заложили основы многочисленных жанров электронной музыки, таких как эмбиент и электроника, вдохновили музыкантов и другие виды искусства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...