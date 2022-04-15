Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tangerine Dream - Mala Kunia (0802644809816) виниловая пластинка
Мини-альбом Mala Kunia, ставший примерно 140-м релизом Tangerine Dream, первоначально был приурочен к австралийским концертам группы в 2014 году. Альбом содержит семь новых композиций, две из которых были написаны новым участником группы Ульрихом Шнауссом совместно с Эдгаром Фрозе. Этот релиз ознаменовал начало новой эры Tangerine Dream - The Quantum Years, в которой основной акцент сделан на композиторском подходе под влиянием квантовой физики с более фундаментальным подходом. Сам альбом назван в честь двух племен аборигенов, которые, согласно мифологии аборигенов, давным-давно жили вокруг Улуру, известной также как Айерс-Рок. Племя мала жило на солнечной стороне, а племя куниа - на теневой стороне скалы. Tangerine Dream оказали значительное влияние на электронную музыку с тех пор, как Эдгар Фроуз основал группу в Западном Берлине в 1967 году. Они заложили основы многочисленных жанров электронной музыки, таких как эмбиент и электроника, вдохновили музыкантов и другие виды искусства.
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