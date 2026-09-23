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Kelela, Take Me Apart (0801061028718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kelela, Take Me Apart (0801061028718) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Kelela, Take Me Apart (0801061028718)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kelela, Take Me Apart (0801061028718) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kelela, Take Me Apart (0801061028718) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом американской певицы и автора песен Kelela, вышедший 6 октября 2017 года на лейбле Warp Records. Сочетая электронную музыку и R&amp;amp;amp;amp;amp;B, альбом был отмечен своим футуристическим звучанием и включением различных музыкальных стилей. Келела работала над альбомом в течение четырёх лет с продюсерами, с которыми ранее сотрудничала на своих предыдущих релизах Cut 4 Me и Hallucinogen.

Отзывы о товаре Kelela, Take Me Apart (0801061028718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Дебютный студийный альбом американской певицы и автора песен Kelela, вышедший 6 октября 2017 года на лейбле Warp Records. Сочетая электронную музыку и R&amp;amp;amp;amp;amp;B, альбом был отмечен своим футуристическим звучанием и включением различных музыкальных стилей. Келела работала над альбомом в течение четырёх лет с продюсерами, с которыми ранее сотрудничала на своих предыдущих релизах Cut 4 Me и Hallucinogen.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kelela, Take Me Apart (0801061028718) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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