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Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка

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Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 1
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 2
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 3
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 4
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 5
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 6
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 7
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 8
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 9
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 10
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 11
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 12
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 13
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.10.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
IRON FLAG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 1
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 2
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 3
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 4
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 5
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 6
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 7
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 8
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 9
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 10
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 11
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 12
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 13
  • Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152913
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция WU-TANG CLAN
filter_none Товар входит в коллекцию WU-TANG CLAN

Коллекция WU-TANG CLAN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.10.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
IRON FLAG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка

Track List

A1In The Hood
A2Rules
A3Chrome Wheels
B1Soul Power (Black Jungle)
B2Uzi (Pinky Ring)
B3One Of These Days
C1Ya'll Been Warned
C2Babies
C3Radioactive (Four Assasins)
D1Back In The Game
D2Iron Flag
D3Dashing (Reasons)

Отзывы о товаре Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.10.2017
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
IRON FLAG
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1In The Hood
A2Rules
A3Chrome Wheels
B1Soul Power (Black Jungle)
B2Uzi (Pinky Ring)
B3One Of These Days
C1Ya'll Been Warned
C2Babies
C3Radioactive (Four Assasins)
D1Back In The Game
D2Iron Flag
D3Dashing (Reasons)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wu-Tang Clan - Iron Flag (0889854382711) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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