Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Snarky Puppy - Empire Central (0196626852922) виниловая пластинка
Snarky Puppy, жанровая супергруппа, очень похожа на свой родной Даллас. На альбоме Empire Central эклектичный электро-ансамбль из 19 человек - большой и смелый, расслабленный и спокойный, укорененный в отечественной культуре и в то же время устремленный в будущее. Включая 16 новых композиций, в том числе песню Take It! - к сожалению, последнюю запись звезды фанка 80-х Бернарда Райта, которого лидер Snarky Майкл Лиг называет богоподобной фигурой, - группа с любовью оглядывается на свои истоки, будучи уверенной в отточенной энергичности, с которой ее участники продолжают расширять уникальное звучание Snarky Puppy. Теперь это звучание возвышается, как небоскреб, из оркестра XXI века, состоящего из трех гитаристов, по меньшей мере четырех клавишников, двух духовых, двух рожков, скрипача, нескольких барабанщиков и перкуссионистов, а также опытного, но скромного Лига, который держит все это вместе с помощью своего баса. Такой состав невозможно было представить, когда десять друзей, обучавшихся на джазовой программе в Университете Северного Техаса (он же Северо-Техасский государственный) в Дентоне, в 30 милях от Далласа, впервые собрались вместе в 2004 году. Но по мере того, как основные участники Snarky Puppy переезжали в город и были приняты черными церквями и музыкантами этого района, они взрослели.
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