Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб.
В наличии
Код товара: 711718
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 140 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитBruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитGene Clark - White Light (Analogue) (0707129301574) виниловая пл...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитBilly Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитKenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая плас...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитJackie McLean - Jackie's Pal (Analogue) (0753088706813) винилова...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитBud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) ...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитPhilip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) винилов...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитYo-Yo Ma - Bach: The Six Unaccompanied Cello Suites (picture) (0...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитAco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audio...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитPeter Frampton - Frampton's Camel (Analogue) (0680270758070) вин...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитThe Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитRachael Yamagata - Heartache Moon (Analogue) (8803581146912) вин...
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - стоимость товара 8140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка