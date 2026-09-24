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Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка

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Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 1
Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 2
Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 3
Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 4
Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 5
Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 1
  • Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 2
  • Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 3
  • Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 4
  • Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 5
  • Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711718
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка
8 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - стоимость товара 8140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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