Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка
Великий "Дон Жуан" Моцарта, записанный в 1959 году звездным составом исполнителей под предводительством итальянского дирижера Карло Мария Джулини. Особая смесь мрачной драмы и искрометной комедии "Дон Жуана" с поразительной непосредственностью передана маэстро Джулини. Венский баритон Эберхард Вехтер сталкивается с особенно грозной парой благородных дам: Джоаной Сазерленд в образе Донны Анны (на одной из ее редких записей для лейбла, отличного от Decca) и Донны Эльвиры в исполнении Элизабет Шварцкопф. «Этот набор… отданный в руки тех, кто еще не открыл для себя рай моцартовской оперы, стоит… чего? Год в зарубежном университете? Не думаю, что преувеличиваю». Gramophone. «Если не поклоняться Бёму, это может считаться лучшей записью Дон Жуана». Hermes Opernlexikon. «Самая человечная, самая трогательная, самая сложная, самая полная из версий Дон Жуана». Diapason
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитBruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитGene Clark - White Light (Analogue) (0707129301574) виниловая пл...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитBilly Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитKenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая плас...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитJackie McLean - Jackie's Pal (Analogue) (0753088706813) винилова...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитBud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) ...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитPhilip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) винилов...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитYo-Yo Ma - Bach: The Six Unaccompanied Cello Suites (picture) (0...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитAco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audio...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитPeter Frampton - Frampton's Camel (Analogue) (0680270758070) вин...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитThe Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитRachael Yamagata - Heartache Moon (Analogue) (8803581146912) вин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка