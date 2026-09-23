Peter Murphy - Holy Smoke (coloured) (0607618012311) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Holy Smoke
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 624560
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0607618012311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Holy Smoke
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Keep Me From Harm, Kill The Hate, You're So Close, The Sweetest Drop, Low Room, Let Me Love You, Our Secret Garden, Dream Gone By, Hit Song
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Murphy - Holy Smoke (coloured) (0607618012311) виниловая пластинка
Четвертый альбом Питера Мерфи Holy Smoke содержал сингл "The Sweetest Drop", попавший в чарты современного рока. Это было элегантное продолжение Deep с отличной продюсерской работой Майка Торна. Как было написано в оригинальном пресс-релизе к альбому, "вы не можете определить, что такое Holy Smoke, он вьется и кружится в бело-голубых вихрях, рисуя в мозгу ряд узоров, но как только образ начинает фокусироваться, музыка мутирует в нечто гипнотически новое".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0607618012311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Holy Smoke
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Keep Me From Harm, Kill The Hate, You're So Close, The Sweetest Drop, Low Room, Let Me Love You, Our Secret Garden, Dream Gone By, Hit Song
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Четвертый альбом Питера Мерфи Holy Smoke содержал сингл "The Sweetest Drop", попавший в чарты современного рока. Это было элегантное продолжение Deep с отличной продюсерской работой Майка Торна. Как было написано в оригинальном пресс-релизе к альбому, "вы не можете определить, что такое Holy Smoke, он вьется и кружится в бело-голубых вихрях, рисуя в мозгу ряд узоров, но как только образ начинает фокусироваться, музыка мутирует в нечто гипнотически новое".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Peter Murphy - Holy Smoke (coloured) (0607618012311) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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