Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка
Goldfrapp - британский электронный музыкальный проект из Лондона. Дуэт создан в 1999 году и состоит из Элисон Голдфрапп (вокал/синтезатор) и Уилл Грегори (синтезатор). Элисон Голдфрапп ещё в 1990-х выступала в группе Orbital и с трип-хоп музыкантом Tricky. В том же 1999 году Goldfrapp подписывается на лейбл Mute Records и начинает запись альбома. Несмотря на хорошие отзывы и номинирование британской музыкальной награды Mercury Prize, дебютный эмбиент-альбом 2000 года Felt Mountain не имел коммерческого успеха. Второй альбом группы Black Cherry был выпущен в 2003 году. Альбом был тепло принят в клубах. Третий выпущенный альбом Supernature занимал первые строки в чартах и был номинирован на престижную перемию Грэмми за лучший электронный/танцевальный альбом, а песня Ooh La La номинирована, как лучшая танцевальная запись. На Goldfrapp повлияли такие группы, как: Daft Punk, Miss Kittin, Client.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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