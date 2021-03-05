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Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка

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Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка - фото 1
Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка - фото 2
Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка - фото 3
Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.03.2021
Исполнитель
Goldfrapp
Альбом (сингл)
Seventh Tree
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка - фото 1
  • Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка - фото 2
  • Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка - фото 3
  • Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624493
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.03.2021
Исполнитель
Goldfrapp
Альбом (сингл)
Seventh Tree
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка

Goldfrapp - британский электронный музыкальный проект из Лондона. Дуэт создан в 1999 году и состоит из Элисон Голдфрапп (вокал/синтезатор) и Уилл Грегори (синтезатор). Элисон Голдфрапп ещё в 1990-х выступала в группе Orbital и с трип-хоп музыкантом Tricky. В том же 1999 году Goldfrapp подписывается на лейбл Mute Records и начинает запись альбома. Несмотря на хорошие отзывы и номинирование британской музыкальной награды Mercury Prize, дебютный эмбиент-альбом 2000 года Felt Mountain не имел коммерческого успеха. Второй альбом группы Black Cherry был выпущен в 2003 году. Альбом был тепло принят в клубах. Третий выпущенный альбом Supernature занимал первые строки в чартах и был номинирован на престижную перемию Грэмми за лучший электронный/танцевальный альбом, а песня Ooh La La номинирована, как лучшая танцевальная запись. На Goldfrapp повлияли такие группы, как: Daft Punk, Miss Kittin, Client.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Goldfrapp - Seventh Tree (coloured) (4050538626582) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.03.2021
Исполнитель
Goldfrapp
Альбом (сингл)
Seventh Tree
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Описание
Goldfrapp - британский электронный музыкальный проект из Лондона. Дуэт создан в 1999 году и состоит из Элисон Голдфрапп (вокал/синтезатор) и Уилл Грегори (синтезатор). Элисон Голдфрапп ещё в 1990-х выступала в группе Orbital и с трип-хоп музыкантом Tricky. В том же 1999 году Goldfrapp подписывается на лейбл Mute Records и начинает запись альбома. Несмотря на хорошие отзывы и номинирование британской музыкальной награды Mercury Prize, дебютный эмбиент-альбом 2000 года Felt Mountain не имел коммерческого успеха. Второй альбом группы Black Cherry был выпущен в 2003 году. Альбом был тепло принят в клубах. Третий выпущенный альбом Supernature занимал первые строки в чартах и был номинирован на престижную перемию Грэмми за лучший электронный/танцевальный альбом, а песня Ooh La La номинирована, как лучшая танцевальная запись. На Goldfrapp повлияли такие группы, как: Daft Punk, Miss Kittin, Client.


Теги товара: Цветной винил
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