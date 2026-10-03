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Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693652) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Duran Duran, Future Past (coloured) (4050538693652)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624418
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693652) виниловая пластинка

Легенды британского нью-вейва Duran Duran анонсировали свой новый студийный альбом. Пятнадцатая в дискографии полноформатная пластина получит название Future Past и появится 22 октября 2021 года. Всего треклист включит 12 композиций. В своем альбоме Duran Duran работают вместе с британским диджеем / продюсером Эролом Алканом и итальянским композитором / продюсером Джорджо Мородером. Группа заручилась помощью некоторых из самых неожиданных и вдохновляющих имен в поп-музыке, в том числе шведского хит-мейкера Туве Ло, “королевы дрилла” Ivoran Doll и японского Chai на сингле More Joy!. Кроме того, Грэм Коксон из Blur участвовал в написании и одолжил свою гитару для нескольких треков на альбоме, а бывший пианист Дэвида Боуи Майк Гарсон добавил изысканное звучание в последний трек альбома ‘Falling’. На пластинке, которая была записана в студиях Лондона и Лос-Анджелеса во время пандемии, также присутствует давний соавтор Марк Ронсон, который был соавтором Wing, а свел альбом Марк “Спайк” Стент.

Отзывы о товаре Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693652) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Легенды британского нью-вейва Duran Duran анонсировали свой новый студийный альбом. Пятнадцатая в дискографии полноформатная пластина получит название Future Past и появится 22 октября 2021 года. Всего треклист включит 12 композиций. В своем альбоме Duran Duran работают вместе с британским диджеем / продюсером Эролом Алканом и итальянским композитором / продюсером Джорджо Мородером. Группа заручилась помощью некоторых из самых неожиданных и вдохновляющих имен в поп-музыке, в том числе шведского хит-мейкера Туве Ло, “королевы дрилла” Ivoran Doll и японского Chai на сингле More Joy!. Кроме того, Грэм Коксон из Blur участвовал в написании и одолжил свою гитару для нескольких треков на альбоме, а бывший пианист Дэвида Боуи Майк Гарсон добавил изысканное звучание в последний трек альбома ‘Falling’. На пластинке, которая была записана в студиях Лондона и Лос-Анджелеса во время пандемии, также присутствует давний соавтор Марк Ронсон, который был соавтором Wing, а свел альбом Марк “Спайк” Стент.
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