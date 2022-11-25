Doro - Fur Immer (coloured) (4250444191680) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Fur Immer
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624411
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rare Diamonds Productions
Barcode
[4250444191680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Fur Immer
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Doro - Fur Immer (coloured) (4250444191680) виниловая пластинка
Двойной DVD-видеоальбом хард-рок певицы Доро Пеш, выпущенный в 2003 году SPV/Steamhammer. Первый DVD содержит полный концерт, данный в пещере в Бальве, Германия, во время тура Fight в 2002 году, и коллекцию всех видео Доро. Вместо этого второй DVD содержит три документальных фильма и живые кадры, снятые в различных местах и моменты карьеры Доро, включая ее первый опыт работы с симфоническим оркестром.
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rare Diamonds Productions
Barcode
[4250444191680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Fur Immer
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Двойной DVD-видеоальбом хард-рок певицы Доро Пеш, выпущенный в 2003 году SPV/Steamhammer. Первый DVD содержит полный концерт, данный в пещере в Бальве, Германия, во время тура Fight в 2002 году, и коллекцию всех видео Доро. Вместо этого второй DVD содержит три документальных фильма и живые кадры, снятые в различных местах и моменты карьеры Доро, включая ее первый опыт работы с симфоническим оркестром.
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