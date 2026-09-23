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The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка

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The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 2
The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 3
The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 4
The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 5
The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 6
The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 7
The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 8
The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 9
The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Pornography
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547875471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Pornography
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One Hundred Years, A Short Term Effect, The Hanging Garden, Siamese Twins, The Figurehead, A Strange Day, Cold, Pornography
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле альбома «Pornography» британской рок-группы "The Cure". Это четвёртая студийная работа музыкантов завершает «Темную Трилогию» (два других альбома — «Seventeen Seconds» и «Faith»). В британском чарте пластинка заняла четвертую строчку, и теперь считается одной из наиболее важных работ в стиле готик-рока.



Теги товара: Indie, Progressive Rock

Отзывы о товаре The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547875471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Pornography
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One Hundred Years, A Short Term Effect, The Hanging Garden, Siamese Twins, The Figurehead, A Strange Day, Cold, Pornography
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле альбома «Pornography» британской рок-группы "The Cure". Это четвёртая студийная работа музыкантов завершает «Темную Трилогию» (два других альбома — «Seventeen Seconds» и «Faith»). В британском чарте пластинка заняла четвертую строчку, и теперь считается одной из наиболее важных работ в стиле готик-рока.


Теги товара: Indie, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cure - Pornography (0602547875471) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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