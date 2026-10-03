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Beach House - 7 (5414940011593) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beach House - 7 (5414940011593) виниловая пластинка

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Beach House - 7 (5414940011593) виниловая пластинка - фото 1
Beach House - 7 (5414940011593) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
7
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Beach House - 7 (5414940011593) виниловая пластинка - фото 1
  • Beach House - 7 (5414940011593) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624291
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias Coop,Bella Union
Barcode
[5414940011593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
7
Трек-лист
Dark Spring, Pay No Mind, Lemon Glow, LInconnue, Drunk in LA, Dive, Black Car, Lose Your Smile, Woo, Girl Of The Year, Last Ride
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - 7 (5414940011593) виниловая пластинка

7 - седьмой студийный альбом американского дрим-поп дуэта Beach House. Он был выпущен 11 мая 2018 года на лейблах Sub Pop и Bella Union. В альбом вошли 11 треков, которые демонстрируют фирменное мечтательное и воздушное звучание Beach House. Песни наполнены призрачными мелодиями, туманными синтезаторами и сказочным вокалом Виктории Легран. Звучание альбома одновременно знакомое и экспериментальное, Beach House включили в свою музыку новые элементы, такие как искажённые гитары и электронные биты. Beach House - американский музыкальный дуэт, образованный в Балтиморе в 2004 году. В состав группы входят Виктория Легран (вокал, клавишные) и Алекс Скалли (гитара, клавишные, бэк-вокал). Их дебютный альбом с собственным названием был выпущен в 2006 году и получил одобрение критиков. За ним последовали релизы Devotion (2008), Teen Dream (2010), Bloom (2012), Depression Cherry (2015), Thank Your Lucky Stars (2015), B-sides and Rarities (2017), 7 (2018) и Once Twice Melody (2022).

Отзывы о товаре Beach House - 7 (5414940011593) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias Coop,Bella Union
Barcode
[5414940011593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
7
Трек-лист
Dark Spring, Pay No Mind, Lemon Glow, LInconnue, Drunk in LA, Dive, Black Car, Lose Your Smile, Woo, Girl Of The Year, Last Ride
Версия издания
стандартное
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
7 - седьмой студийный альбом американского дрим-поп дуэта Beach House. Он был выпущен 11 мая 2018 года на лейблах Sub Pop и Bella Union. В альбом вошли 11 треков, которые демонстрируют фирменное мечтательное и воздушное звучание Beach House. Песни наполнены призрачными мелодиями, туманными синтезаторами и сказочным вокалом Виктории Легран. Звучание альбома одновременно знакомое и экспериментальное, Beach House включили в свою музыку новые элементы, такие как искажённые гитары и электронные биты. Beach House - американский музыкальный дуэт, образованный в Балтиморе в 2004 году. В состав группы входят Виктория Легран (вокал, клавишные) и Алекс Скалли (гитара, клавишные, бэк-вокал). Их дебютный альбом с собственным названием был выпущен в 2006 году и получил одобрение критиков. За ним последовали релизы Devotion (2008), Teen Dream (2010), Bloom (2012), Depression Cherry (2015), Thank Your Lucky Stars (2015), B-sides and Rarities (2017), 7 (2018) и Once Twice Melody (2022).
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