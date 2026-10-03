Beach House - 7 (5414940011593) виниловая пластинка
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Описание товара Beach House - 7 (5414940011593) виниловая пластинка
7 - седьмой студийный альбом американского дрим-поп дуэта Beach House. Он был выпущен 11 мая 2018 года на лейблах Sub Pop и Bella Union. В альбом вошли 11 треков, которые демонстрируют фирменное мечтательное и воздушное звучание Beach House. Песни наполнены призрачными мелодиями, туманными синтезаторами и сказочным вокалом Виктории Легран. Звучание альбома одновременно знакомое и экспериментальное, Beach House включили в свою музыку новые элементы, такие как искажённые гитары и электронные биты. Beach House - американский музыкальный дуэт, образованный в Балтиморе в 2004 году. В состав группы входят Виктория Легран (вокал, клавишные) и Алекс Скалли (гитара, клавишные, бэк-вокал). Их дебютный альбом с собственным названием был выпущен в 2006 году и получил одобрение критиков. За ним последовали релизы Devotion (2008), Teen Dream (2010), Bloom (2012), Depression Cherry (2015), Thank Your Lucky Stars (2015), B-sides and Rarities (2017), 7 (2018) и Once Twice Melody (2022).
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