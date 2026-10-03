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Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM)

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Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 1
Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 2
Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 3
Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 4
Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 5
Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 6
Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI
  • Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 1
  • Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 2
  • Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 3
  • Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 4
  • Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 5
  • Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 6
  • Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622342
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х4
Вес, г.
90

Описание товара Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM)

Сетевая карта Intel Pro PWLA8391GT - это современный Ethernet-адаптер, который обеспечит ваш компьютер интернетом. Скорость в сети превышает все ожидания - 1 Гбит/сек. Частота шины в 66 МГц дает возможность осуществлять передачу информации с высокой производительностью. А версия подключения PCI 2.3 сделает энергопотребление платы экономичным.

Отзывы о товаре Сетевая карта Intel PWLA8391GT (PWLA8391GT - OEM)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта Intel Pro PWLA8391GT - это современный Ethernet-адаптер, который обеспечит ваш компьютер интернетом. Скорость в сети превышает все ожидания - 1 Гбит/сек. Частота шины в 66 МГц дает возможность осуществлять передачу информации с высокой производительностью. А версия подключения PCI 2.3 сделает энергопотребление платы экономичным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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