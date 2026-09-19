Сетевая карта D-Link DGE-560SX/D1A 1x1GbE SFP PCIe2.1 x1 LP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевая карта D-Link DGE-560SX/D1A 1x1GbE SFP PCIe2.1 x1 LP
Высокопроизводительный сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-560SX/D предназначен для подключения к серверам. Устройство является улучшенной заменой модели DGE-560SX/LС. Основным преимуществом обновленного адаптера DGE-560SX/D является сменный интерфейс с возможностью «горячей замены», позволяющий использовать различные сценарии построения сетевой инфраструктуры и обеспечить заданную дальность передачи от 550 м до 80 км (в зависимости от установленного SFP-трансивера). DGE-560SX/D поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с по волоконно-оптическому кабелю в полнодуплексном режиме, устраняя таким образом «узкое место», которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28
-
В наличииЦена 7 850 руб.1963 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x1GbE RJ45 PCIe2.1 x4 LP LREC9714HT
-
В наличииЦена 8 110 руб.2028 руб. в СплитСетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402P...
-
В наличииЦена 8 640 руб.2160 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LREC9802BT
-
В наличииЦена 8 810 руб.2203 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+
-
В наличииЦена 12 580 руб.3145 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LRES1025PT
-
В наличииЦена 14 500 руб.3625 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1001PF-2SFP28
-
В наличииЦена 17 650 руб.4413 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC9804BF-4SFP+
-
В наличииЦена 19 930 руб.4983 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-...
-
В наличииЦена 20 370 руб.5093 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK LRES3029PF-OCP 2x25GbE SFP28 OCP3.0 PCIe4....
-
В наличииЦена 20 720 руб.5180 руб. в СплитСетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3....
-
В наличииЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1021PF-2SFP28
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Сетевая карта D-Link DGE-560SX/D1A 1x1GbE SFP PCIe2.1 x1 LP