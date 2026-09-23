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Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28 купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28

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Сетевой адаптер LR-Link 25GB 2SFP28 (LRES1026PF-2SFP28)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 410 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28
7 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
100

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28

Это двухпортовый двухпортовый адаптер Fibre Server SFP28 Ethernet PCIe x8 3.0 на базе чипсета ConnectX-4 LX, совместимый со слотом PCIe x16. Адаптер сервера может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Это двухпортовый двухпортовый адаптер Fibre Server SFP28 Ethernet PCIe x8 3.0 на базе чипсета ConnectX-4 LX, совместимый со слотом PCIe x16. Адаптер сервера может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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