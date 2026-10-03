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Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 PCIe2.1 x4 LP LREC9712HT купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 PCIe2.1 x4 LP LREC9712HT

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Сетевой адаптер LR-Link LREC9712HT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
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В наличии
Код товара: 294517
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 PCIe2.1 x4 LP LREC9712HT
5 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
240

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 PCIe2.1 x4 LP LREC9712HT

LREC9712HT - это двухпортовый адаптер Ethernet Copper Sever для PCIe x4 1 Гбит / с на базе чипсета Intel I350, совместимый со слотами PCIe x8 и x16. Адаптер в основном используется на серверах, и его производительность была оптимизирована при проектировании, что делает системный ввод-вывод более не узким местом в приложениях сети высокого класса. Адаптер может быть сгруппирован через четыре порта для расширения пропускной способности сети и обеспечения ее производительности. Он также может автоматически обнаруживать в режиме реального времени и комбинировать маршрут связи от неисправного порта с другими для непрерывного достижения высокопроизводительной связи.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 PCIe2.1 x4 LP LREC9712HT




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
LREC9712HT - это двухпортовый адаптер Ethernet Copper Sever для PCIe x4 1 Гбит / с на базе чипсета Intel I350, совместимый со слотами PCIe x8 и x16. Адаптер в основном используется на серверах, и его производительность была оптимизирована при проектировании, что делает системный ввод-вывод более не узким местом в приложениях сети высокого класса. Адаптер может быть сгруппирован через четыре порта для расширения пропускной способности сети и обеспечения ее производительности. Он также может автоматически обнаруживать в режиме реального времени и комбинировать маршрут связи от неисправного порта с другими для непрерывного достижения высокопроизводительной связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 PCIe2.1 x4 LP LREC9712HT - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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