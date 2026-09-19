Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 Bypass PCIe2.1 x4 LREC9712HT-BP
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 Bypass PCIe2.1 x4 LREC9712HT-BP
LREC9712HT-BP - это адаптер PCIe x4 Gigabit Copper One для обхода Ethernet на базе чипсета Intel I350, совместимый с разъемами PCIe x8 и x16. В обычном режиме порты являются независимыми интерфейсами. В режиме обхода все пакеты, полученные с одного порта, передаются на соседний порт. В режиме «Отключение» адаптер имитирует отключение кабеля коммутатора / маршрутизатора. В режиме байпаса соединения портов Ethernet отсоединяются от системы и переключаются на другой порт, чтобы создать перекрестную петлю соединения между портами Ethernet. Следовательно, в режиме обхода все пакеты, полученные от одного порта, передаются на соседний порт и наоборот. Эта функция позволяет обходить отказавшую систему и обеспечивает максимальное время работы сети. В режиме Disconnect адаптер имитирует отключение кабеля коммутатора / маршрутизатора. В режиме Disconnect коммутатор / маршрутизатор не обнаруживает партнера по соединению адаптера.
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