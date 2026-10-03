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Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP

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Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x4
Количество сетевых портов
4 порта
Типы сетевых портов
SFP
Скорость портов
1 Гбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294518
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP
5 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x4
Количество сетевых портов
4 порта
Типы сетевых портов
SFP
Скорость портов
1 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
100

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP

Основанная на контроллере Intel I350 с интерфейсом PCIe 2.1 x4, эта карта предоставляет четыре независимых порта 1G SFP, поддерживающих оптоволоконные соединения 1000Base-SX/LX. Встроенное аппаратное ускорение разгружает процессор от задач сегментации TCP и вычисления контрольных сумм, освобождая ресурсы ЦП для обработки приложений. Поддержка стандарта IEEE 1588 PTP обеспечивает точную синхронизацию времени, необходимую для систем промышленной автоматизации и финансовых систем. Идеально подходящий для развертывания нескольких сетей на высокопроизводительных серверах, адаптер обеспечивает отказоустойчивость за счет агрегации каналов и автоматической маршрутизации при отказе. Это решение на базе Intel I350 обеспечивает надёжность корпоративного уровня для центров обработки данных и виртуализации.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x4
Количество сетевых портов
4 порта
Типы сетевых портов
SFP
Скорость портов
1 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Основанная на контроллере Intel I350 с интерфейсом PCIe 2.1 x4, эта карта предоставляет четыре независимых порта 1G SFP, поддерживающих оптоволоконные соединения 1000Base-SX/LX. Встроенное аппаратное ускорение разгружает процессор от задач сегментации TCP и вычисления контрольных сумм, освобождая ресурсы ЦП для обработки приложений. Поддержка стандарта IEEE 1588 PTP обеспечивает точную синхронизацию времени, необходимую для систем промышленной автоматизации и финансовых систем. Идеально подходящий для развертывания нескольких сетей на высокопроизводительных серверах, адаптер обеспечивает отказоустойчивость за счет агрегации каналов и автоматической маршрутизации при отказе. Это решение на базе Intel I350 обеспечивает надёжность корпоративного уровня для центров обработки данных и виртуализации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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