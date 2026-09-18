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Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LP LREC9712HF-2SFP купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LP LREC9712HF-2SFP

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Сетевой адаптер LR-Link LREC9712HF-2SFP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294516
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
220

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LP LREC9712HF-2SFP

LREC9712HF-2SFP - это двухпортовый адаптер SFP Sever Fiber Ethernet PCIe x4 1 Гбит / с на базе чипсета Intel I350, совместимый с разъемами PCIe x8 и x16. Адаптер в основном используется на серверной рабочей станции, и его производительность была оптимизирована во время его разработки, что делает системный ввод-вывод более не узким местом в приложении высокопроизводительной сети. Адаптер можно сгруппировать вместе через два или четыре порта для расширения пропускной способности сети и обеспечения ее производительности. Он также может автоматически обнаруживать в режиме реального времени и комбинировать маршрут связи от неисправного порта с другими для непрерывного достижения высокопроизводительной связи.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LP LREC9712HF-2SFP




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
LREC9712HF-2SFP - это двухпортовый адаптер SFP Sever Fiber Ethernet PCIe x4 1 Гбит / с на базе чипсета Intel I350, совместимый с разъемами PCIe x8 и x16. Адаптер в основном используется на серверной рабочей станции, и его производительность была оптимизирована во время его разработки, что делает системный ввод-вывод более не узким местом в приложении высокопроизводительной сети. Адаптер можно сгруппировать вместе через два или четыре порта для расширения пропускной способности сети и обеспечения ее производительности. Он также может автоматически обнаруживать в режиме реального времени и комбинировать маршрут связи от неисправного порта с другими для непрерывного достижения высокопроизводительной связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LP LREC9712HF-2SFP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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