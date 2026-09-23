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Сетевая карта LR-LINK LRNV95N8 2xM.2 NVMe PCIe4.0 x8 купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта LR-LINK LRNV95N8 2xM.2 NVMe PCIe4.0 x8

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Адаптер LR-Link LRNV95N8 PCIe x8 to 2-Port M.2 - фото 1
Адаптер LR-Link LRNV95N8 PCIe x8 to 2-Port M.2 - фото 2
Адаптер LR-Link LRNV95N8 PCIe x8 to 2-Port M.2 - фото 3
Адаптер LR-Link LRNV95N8 PCIe x8 to 2-Port M.2 - фото 4
Адаптер LR-Link LRNV95N8 PCIe x8 to 2-Port M.2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Адаптер LR-Link LRNV95N8 PCIe x8 to 2-Port M.2 - фото 1
  • Адаптер LR-Link LRNV95N8 PCIe x8 to 2-Port M.2 - фото 2
  • Адаптер LR-Link LRNV95N8 PCIe x8 to 2-Port M.2 - фото 3
  • Адаптер LR-Link LRNV95N8 PCIe x8 to 2-Port M.2 - фото 4
  • Адаптер LR-Link LRNV95N8 PCIe x8 to 2-Port M.2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644381
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х33
Вес, г.
200

Описание товара Сетевая карта LR-LINK LRNV95N8 2xM.2 NVMe PCIe4.0 x8

Сетевая карта LR-LINK LRNV95N8 2xM.2 NVMe PCIe4.0 x8

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK LRNV95N8 2xM.2 NVMe PCIe4.0 x8




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта LR-LINK LRNV95N8 2xM.2 NVMe PCIe4.0 x8
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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